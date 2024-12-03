İzmit Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında Kocaeli'ni temsil edecek.KOCAELİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, birçok branşta faaliyet göstermeye devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarına katılacak.

6-7-8 Aralık tarihlerinde Samsun’da yapılacak olan müsabakalarda İzmit Belediyesi adına 3 sporcu katılacak.

Genç sporcular hedeflerinin İzmit’e madalya ile dönmek olduğunu söyledi.