Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal hayatın her alanında olması için projeler üretmeye devam ediyor. Bu anlayış ile Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşa sürecinde sona gelindi. Büyükşehir tarafından engelsiz bina olarak dizayn edilen yapı; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle engelli bireylerin hayata katılımını amaçlıyor. Geçici kabul aşamasındaki merkezde, büyükşehir ekipleri eksik kalan sıva, boya, peyzaj, tefrişat gibi ince işçilikleri bitirirken, merkezin kısa süre içerisinde hizmete alınması bekliyor.

Yapının zemin katında; bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescit, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası, çocuk oyun odası ve açık çocuk oyun alanı planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 avlu ile çocuk oyun alanı bulunuyor.