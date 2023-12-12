Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meşhur köfteci dükkanının sahibi, aralarında kavga çıkan şahıs tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Bulvarındaki bir köfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli ile dükkan sahibi Hakan S. (55) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartarak Hakan S.’ye ateş etti. Sol bacağından vurulan Hakan S. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar Hakan S.’nin yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Ambulans gelene kadar bir sandalyeye oturtulan Hakan S., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda ve caddede incelemelerde bulundu.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.