Sarısu Gençlik Kampı’nda zumba etkinliğine katılan 150 kadın hem spor yaparak eğlendi hem de açık havanın tadını çıkardı.

Kadınlara yönelik açık havada spor aktivitelerini sürdüren İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yaklaşık 150 kadının katılımı ile Sarısu Gençlik Kampı’nda zumba etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan kadınlar, zumba eğitmenleri eşliğinde eğlenceli ve spor dolu saatler yaşayarak Sarısu Gençlik Kampı’nın keyfini çıkardı. Kadınlar kendilerine bu fırsatı sunduğu için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.