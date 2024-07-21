İzmit Belediyesi, çocukların yaz tatilini daha eğlenceli ve sosyal geçirmeleri için "Yaz Akşamları Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün" etkinliklerine başlıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, okulların kapanmasıyla birlikte çocukların sosyal gelişimini desteklemek ve eğlence, sosyalleşme, dinlenme haklarını kendi yaşadıkları mahallelerde gerçekleştirebilmeleri için yeni bir etkinlik programı başlatıyor. "Yaz Akşamları Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün" programı, İzmit’in çeşitli mahallelerinde düzenlenecek.

Çocuk dostu İzmit Belediyesinin düzenleyeceği etkinlikler, çocukların hem eğlenmelerini hem de sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı. Program, 23 Temmuz Salı akşamı Yahya Kaptan Mahallesi’nde start verecek ve 13 Ağustos tarihine kadar her Salı ve Perşembe günü farklı mahallelerde devam edecek.