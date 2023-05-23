İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gaziler ve aileleri için 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale-Gelibolu gezi programı düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını İzmit halkına dolu dolu yaşattı. Bu anlamlı haftada birçok spor ve eğlence aktivitesinin yanı sıra kültürel faaliyetler ile de 19 Mayıs ruhu yaşatıldı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gaziler ve aileleri için 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çanakkale-Gelibolu gezi programı düzenlendi.

Gezi programında tarihi öneme sahip olan Eceabat, Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Sargı Yeri Şehitliği, Hilal-ı Ahmet Müzesi, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Şehitliği, Alçıtepe, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57.Alay Şehitliği, Conkbayırı gezildi. Duygusal anların yaşandığı gezide gazi ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Geziye katılan gaziler ve aileleri böyle anlamlı bir etkinlik için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.