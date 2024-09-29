Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir vatandaşın İznik Gölü kıyısında yürürken bulduğu eski top mermisi, jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi’nde, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 18.50 sıralarında İznik Gölü kıyısındaki yürüyüşü sırasında İ.K. isimli bir vatandaş eski bir top mühimmatı buldu. İ.K., durumu hemen yetkililere bildirdi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı pamit ekibi, olay yerine intikal ederek mühimmatın güvenli bir şekilde imha edilmesi için gerekli önlemleri aldı. 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla eski mühimmat, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.