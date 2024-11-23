İZSU Genel Müdürlüğü’nün 35 milyar 500 milyon liralık 2025 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı genel kurul toplantısında kabul edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Körfez’de temizlik için yürütülecek çalışmalara 7 milyar 500 milyon liralık kaynak ayrılırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Körfez’in kirliliğiyle ilgili siz diyorsunuz arıtma, biz zaten gerekeni yapıyoruz. Şu an arıtmadan dolayı Körfez kirlenmiyor. Geçmişe bir şey diyemem ama şu anda olmuyor. Bundan sonrası için de çok daha iyi bir noktaya beraber getireceğiz. Arkadaşlarımız çok çalışıyor. Kararlıyız, bu konuyu çözeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) Genel Kurulu’nda kurumun 2025 yılında kentte yürüteceği faaliyetler için belirlenen 35 buçuk milyar liralık bütçe kabul edildi. Bütçe ile İzmir için hayati önem taşıyan Körfez’in temizliği başta olmak üzere, altyapı ve üstyapı yatırımları, tesisler, bakım-onarım ve ıslah çalışmaları gibi faaliyetlerin sürekliliği sağlanacak.