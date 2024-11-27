İzmir Ticaret Odası (İZTO) 40. Medya ve Fotoğraf Grubu Meslek Komitesi, ilk olarak Karne Medya Anonim Şirketi'ni ziyaret etti... Komitenin ikinci durağı ise Ege İzgazete oldu...İZMİR (İGFA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) 40. Medya ve Fotoğraf Grubu Meslek Komitesi, İzmir'in önemli medya kuruluşlarını ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerin amacı, yerel basınla iş birliğini güçlendirmek, sektörün sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek olarak açıklandı.

İLK ZİYARET KARNE MEDYA'YA

Komite, ilk olarak Karne Medya Anonim Şirketi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu ve Haber Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Dönmez, komite üyelerine ev sahipliği yaptı. Görüşmede, yerel medya kuruluşlarının İzmir'deki rolü, dijitalleşmenin etkileri ve ekonomik zorluklar gibi konular ele alındı. Ayrıca, yerel medyanın kent tanıtımındaki önemine vurgu yapılarak bu alandaki iş birliği olanakları değerlendirildi.

EGE İZGAZETE İLE GÖRÜŞME

Komitenin ikinci durağı, Ege İzgazete oldu. Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal ve Sorumlu Müdür İbrahim Yoğurtçu ile bir araya gelen komite üyeleri, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Dijital medyanın yükselişi, haber içeriklerinin doğruluk ve hız dengesi, yerel basının ekonomik sürdürülebilirliği gibi başlıklar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

KOMİTE ÜYELERİNDEN TAM DESTEK

Her iki ziyarette de İZTO Meclis Üyeleri Abdulhakim Bingöl ve Tayfun Bitirim ile Komite Üyesi Celal Bayak yer aldı. Komite üyeleri, yerel medyanın İzmir’in sosyo-ekonomik gelişimindeki stratejik önemine dikkat çekerek, İZTO'nun medya sektörüne olan desteğinin süreceğini belirtti. Ayrıca, sektördeki sorunların çözümü için ortak projeler geliştirme teklifleri sunuldu.

İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

İZTO 40. Medya ve Fotoğraf Grubu Meslek Komitesi, bu tür ziyaretlerin yerel basınla iş birliğini güçlendirdiğini ve sektörün ihtiyaçlarının daha yakından takip edilmesine olanak tanıdığını ifade etti. Komite, İzmir'in medya ekosistemine katkı sağlamayı ve sektör temsilcilerinin taleplerine yönelik çözümler üretmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Yerel medyanın güçlenmesi ve kentin kalkınmasına katkı sağlanması adına gerçekleşen bu ziyaretler, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Görüşmelerin ilerleyen dönemlerde daha somut projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.