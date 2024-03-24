Bursa’nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde filmlere konu olan Yaren leylek ve Adem Amca’yı jandarma ziyaret etti.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde 13 yıldır Yaren isimli leylekle Adem Amcanın hikayesi birçok esere konu olmayı başardı. Her yıl göç ettikten sonra baharla birlikte tekrar Eskikaraağaç köyüne gelen ve Adem Amca’nın kayığına konan Yaren leyleği bu defa Bursa Jandarması ziyaret etti. Adem Amca ile kayığa binen jandarma personeli Yaren’i balıkla besledi. Keyifli bir turun ardından Yaren leylek yuvasına, Adem Amca da evine döndü.