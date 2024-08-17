Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’de karşılaştığı Göztepe müsabakasına son oynanan Lille maçı 11’inden 3 değişikliğe gitti. Mourinho, Dzeko ve En Nesyri’yi çift forvet sahaya sürdü.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında oynadığı Lille maçındaki 11’inden 3 değişikliğe gitti. Sağ bekte Mert Müldür’ün yerine Bright Osayi-Samuel, stoperde de Alexander Djiku’nun yerine Rodrigo Becao görev aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezası bulunan Mert Hakan Yandaş’ın yerine de Youssef En Nesyri şans buldu. Öte yandan kaleci İrfan Can Eğribayat da cezası nedeniyle kadroda bulunmuyor. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Fred ile Ferdi Kadıoğlu yedek kulübesinde yer alıyor.

Jose Mourinho, Göztepe karşısına şu 11 ile çıktı:

"Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko."

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Fred, İrfan Can Kahveci, Rade Krunic, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.