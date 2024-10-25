TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde, meme kanserinin nedenleri, belirtileri, erken tanının önemi, tarama yöntemleri ve kanser tedavisine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) ve Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğiyle “Bilgilendirme ve Farkındalık” semineri düzenledi.

Bursa TB Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, meme kanserinin kadın sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanserine yakalandığına dikkat çeken Şen, “Erken teşhis sayesinde meme kanserinin neredeyse yüzde 100 tedavi edilebildiğini unutmamalıyız. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak, yalnızca iş dünyasında değil, aynı zamanda toplum sağlığına katkıda bulunmayı da sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu nedenle düzenlediğimiz seminerle kadınlarımızın farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Alper Coşkun, meme kanserinin belirtileri, nedenleri, erken teşhisin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Meme kanseri tedavisindeki gelişmeleri anlatan ve tedavi yöntemlerinden bahseden Coşkun, “Eskiden yapılan ameliyatlarda meme dokusunun tamamen alınması gerekirdi. Ancak günümüzde kemoterapi ve gelişmiş görüntüleme teknikleri sayesinde meme koruyucu cerrahiler yapıyoruz. Eğitim ve bilinçlenme sayesinde meme kanseri erken teşhis edilip tedavi edilebilir bir hastalıktır” diye konuştu.

Mücadelede ilk adım: Kendi kendine muayene

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hicran Yıldız ise kendi kendine meme muayenesinin önemine dikkat çekti. Meme kanserinin kadınlarda en fazla görülen kanser çeşidi olduğunu vurgulayan Yıldız, “Her kadının ayda en az bir kez evde yapabileceği toplam 10 dakika süren basit bir muayene, meme kanserinin erken teşhisinde büyük rol oynar ve tedavi başarısını önemli ölçüde artırır. Unutmayalım ki farkındalık erken teşhisi, erken teşhis tedavide başarıyı getirir” dedi.

Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Kronik Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Selen Altındağ da KETEM’in ücretsiz sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi. Seminerde ayrıca, meme kanseri ile mücadele sürecinde yaşadığı deneyimlerini paylaşan İnegöl Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi ve aynı zamanda ONKODAY Gönüllüsü Ayşenur Akın Türkel, katılımcılara kanserle mücadelede erken teşhisin ve moralin önemini vurguladı.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandığı bölümle sona erdi.