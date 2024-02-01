Maddi sıkıntılar ve ailevi sebeplerden dolayı okula gidemeyen kadınlar, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi’ndeki okuma ve yazma kursunda eğitimlerini tamamlamak için dirsek çürütüyor.

Ev hanımlarının el becerilerine ve eğitim durumlarına katkı sağlayan Halk Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor. Bünyesinde birden çok atölye barındıran ve alanında uzman kişilerin eğitim verdiği atölyelere kadınlar keyifle gidiyor. Hendek ilçesinde bulunan merkezin okuma ve yazma atölyesinde maddi sıkıntılar ve ailevi sebeplerden dolayı okula gidemeyen kadınlar, eğitimlerini tamamlamak için dirsek çürütüyor. Evlenip yuva kuran ve çocuklarını okutan kadınlar, şimdi Halk Eğitim kurslarındaki sıralarda okumayı ve yazmayı öğrenmek için çaba sarf ediyor.

"Annem ve babam önlüğümü bile almışlar ama amcamın kızına vermişler"

Dedesinin okula gitmesine engel olduğunu belirten 62 yaşındaki Cemile Akçay, "Okumaktan değil, yazmaktan sıkıntı çekiyorum. Dedem okula göndermemiş beni. Annem ve babam önlüğümü bile almışlar ama amcamın kızına vermişler" dedi.

64 yaşındaki Emine Çelik, "Ailem beni okula göndermedi. Şimdi de öğrenmeye geliyorum. Artık öğrenebildiğimiz kadar öğreneceğiz" diye konuştu.

"Babam, kız olduğum için beni kıskandı ve okutmadı"

Kızlarından birinin öğretmen olduğunu belirten 47 yaşındaki Nejla Boyukısa, "Babam beni okutmadı. Erkek kardeşlerimin tüm eğitimini karşıladı ama beni kız olduğum için kıskandı ve okutmadı. Babam mağdur etti bizi. Ben kızlarımı okuttum. Birinin öğretmen olmasına, diğerinin ise İnsan Kaynakları Bölümünden mezun olmasına katkı sağladım. Şimdi ise kızlarım beni okutuyor" ifadelerini kullandı.

Okulu kendi bıraktığını belirten Şengül Günay da, "Okulu sevmiyordum ve şimdi ise keşke okusaydım diyorum. Kalan eğitim hayatımı burada tamamlamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Üniversiteyi tamamlayan öğrencilerimiz var"

Sınıf öğretmeni Metin Sefa ise "Çeşitli sebeplerden okuma ve yazma öğrenemeyenlere eğitim veriyoruz. Bu kursu bitirip ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversiteyi tamamlayan öğrencilerimiz var" dedi.