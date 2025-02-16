İnegöl Temsilcisi son 5 maçın 4'ünü kazanarak çıkışını sürdürdü.
Hakemler: Muhammed Tufan, Yunus Yıldız, Mustafa Sert
Kafkasspor: 88 Bekir Sevgi, 4 Fikret Sevilgen, 22 Çağatay Polatdemir, 25 Emre Karadağ, 61 Emre Kara, 12 Umut Doğdu( Serdar Eylik dk60 ), 17 Ömer Faruk Boz (Doğukan Ateş dk 90+4) , 41 Hasan Bekil (Hasan Çıtak dk 90+3) , 80 Bilal Güney(Yusuf Akdemir dk46) , 9 Batuhan Doğrukıran, 23 Adnan Gülen ( Tarık Furkan Çalışır dk 90+5 )
Fatsa Belediyespor: 81 Serkan Polat, 4 Serkan Mutlu, 6 Soner Birinci( Muhammed Öztürk dk 71), 22 Osman Kocaağa, 44 Safa Ali Memnun, 66 Kadir Torbacı( Sercan Besler dk 90+3 ) , 70 Ahmet Arda Çakmak ( Ahmet Baha Bilgin dk 90+3 ), 5 İzlem Balakkız, 7 Ali Say( Savaş Çakır dk71) , 10 Hasan Çavdar( Yasin Eratilla dk 86), 9 Gökhan Erdöl
Sarı kartlar: Kadir Torbacı (dk50 Fatsa), Yusuf Akdemir (dk55 Kafkas)
Goller: Yusuf Akdemir (dk88)