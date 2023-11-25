Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Küçükçekmece Sinopspor’u 1-0 yenen Kafkasspor, geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet 1 beraberlik çıkardı. Kafkas Kartalı bir haftayı ise dinlenerek geçirmişti. Bu maçlarda rakip kaleleri 10 kez havalandıran ekibimiz, kalesinde ise 11 gol gördü.

Bugüne kadar deplasmanda 5 maça çıkan Kafkasspor, bu maçların 1’inden galip ayrılırken, 1 maçta berabere kaldı. İnegöl ekibi 3 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 3 gol atan Kafkasspor kalesinde ise 8 gol gördü.

3 puan hedefiyle Artvin deplasmanında Hopasspor karşısına çıkacak olan ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Faruk Boz ve Görkem forma şansı bulamayacak. Sakatlığı devam eden Orkan Çınar’ın durumu ise maç günü belli olacak.

Artvin Hopaspor ise bugüne oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bir maçta bay geçen ev sahibi ekip, bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde ise 12 gol gördü.

Kendi sahasında ise 5 maça çıkan Hopaspor, bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 6 gol gördü. Hopaspor evinde oynadığı son 3 maçını kaybetti. Ligde 9 puanı olan ekip ligde 12. sırada yer alıyor.

26 Kasım Pazar günü saat 14.00’de başlayacak mücadele Kafkasspor’un en uzak deplasman maçı olacak.

HABER MERKEZİ