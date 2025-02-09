Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Sinan Dereci, Akın Karabacak, Erdoğan Çak
İnegöl Kafkasspor: Bekir Sevgi, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Ömer Faruk Boz, Kerem Demir, Çağatay Polatdemir, Adnan Gülen, Hasan Bekil, Emre Kara
Türk Metal 1963: Ömercan Avci, Ataberk Gök, Ali Eren Karadağ, Efe Can Çölbekler, Sarp Ekinci, Ahmet Arda Tuzcu, İlyas Kahraman, Mehmet Sacit Yolcu, Hamit Kargın, Hakan Bozkurt, Osman Burak Destan
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
16'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında topla buluşan Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
Kaynak: YAVUZ YILMAZ