Geçtiğimiz hafta sahasında Artvin Hopaspor’u 2-1 yenen Kafkasspor’da, moraller yerinde. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olacak İnegöl ekibi, taraftarlarına 3 puanı hediye etmek istiyor.

Deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen Kafkasspor, şu ana kadar oynadığı 25 maçta, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. İnegöl ekibi, topladığı 41 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.

Malatya Arguvan Spor Kulübü ise bugüne kadar oynadığı 25 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Ekip, topladığı 10 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

Kafkasspor ile Malatya Arguvan Spor Kulübü arasındaki mücadelesi 14 Nisan Pazar günü saat 15.00’de Arguvan İlçe Stadında oynanacak.

Muhabir: İBRAHİM USLU