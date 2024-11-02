2024-2025 sezona iyi bir başlangıç yapamayan Kafkasspor’da bazı oyuncuların beklentilerin altında kalması nedeniyle alınan kötü sonuçlar moralleri bozdu.

Gerek lig maçlarında gerekse de kupa maçında yakalanan net gol pozisyonlarını gole çevirmekte zorlanan ekibin teknik heyet ve futbolcuları ile yöneticilerin bir araya geldiği öğrenildi.

Toplu ve birebir yapılan toplantılarda camianın beklentileri dile getirilerek, “Biz sizlerin neler yapabileceğini biliyoruz. Buraya hepiniz seçilerek geldiniz. Çıkın kim olduğunuzu herkese gösterin. Size inanan insanları mahcup etmeyin. Kötü sonuç alma kredimiz bitti. Muğla maçı bizim için çok önemli. Alacağımız bir galibiyet üzerimizde ki karabulutların dağılmasını sağlayacak” denildi.

KAFKASSPOR’UN KARNESİ

3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kafkasspor, geride kalan 8 hafta sonunda sadece 1 kez galip gelirken, 4 maçta berabere kalıp 3 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri, 5 kez havalandıran ekip kalesinde ise 10 gol gördü. Topladığı 7 puanla ligde 13. sırada yer alan ekip, küme düşme hattına sadece 2 puan uzaklıkta.

MUĞLASPOR’UN KARNESİ

Rakip Muğlaspor ise ligde geride kalan 8 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla ligde averajla 3. sırada yer alan ekip, bu maçlarda rakip fileleri, 9 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Grubun en az gol yiyen takımı olan Ege temsilcisi, katı savunma hattıyla dikkat çekerken, gol yollarında ise beklentilerin altında kaldı. Az gol atan ama az gol yiyen takım olan Muğlaspor, deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 3 gol atan ekip, kalesinde ise 2 gol gördü.

MAÇ NEREDE, NE ZAMAN?

3. Lig 2. Grup 10. Hafta karşılaşmasında İnegöl Kafkasspor-Muğlaspor arasında ki mücadele 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’de İnegöl Şehir Stadyumunda oynanacak.