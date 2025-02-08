Lige kötü bir başlangıç yapan İnegöl Kafkasspor, devre arasında yaptığı 9 takviye ise ligin 2. yarısına 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başladı. Geçtiğimiz hafta Mazıdağı Fosfat maçını 2-0 kaybeden ekip, 1 hafta aradan sonra yine küme düşme hattına geriledi.

Kümede kalma mücadelesi veren Türk Metal 1963 takımını bu hafta İnegöl’de ağırlayacak olan ekip, çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kafkasspor, ligde şu ana kadar oynanan 18 karşılaşma 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan ekip topladığı 17 puanla 16 takımlı grupta 14. sırada yer alıyor.

Rakip Türk Metal ise ligde şu ana kadar oynanan 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 20 puanla grupta 12. sırada bulunuyor.

KAFKASSPOR’UN İNEGÖL KARNESİ

İnegöl Kafkasspor ligde şu ana kadar kendi evinde 9 maça çıktı. Bu maçların 3’ünü kazanan ekip, 3 maçta berabere kalırken, 3 maçı ise kaybetti. Bu maçlarda rakip filelere 10 gol bırakan ekip yine kalesinde de 10 gol gördü.

TÜRK METAL1963’ÜN DEPLASMAN KARNESİ

Türk Metal1963 ise deplasman maçlarında ki ilginç istatistiği ile dikkat çekiyor. Şu ana kadar rakip sahada 8 maça çıkan ekip bu maçların 2’sini kazanırken 3 maçta berabere kalırken 3 maçı ise kaybetti. Bu maçlarda rakip filelere 9 gol bırakan ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

Son 3 deplasman maçında berabere kalan ekip, deplasmanda ki son galibiyetini ise ligin 3. haftasında Adıyamanspor’a karşı 2-0’la aldı.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Nesine 3. Lig 2. Grup 19. Hafta mücadelesinde İnegöl Kafkasspor- Türk Metal1963 arasında ki karşılaşma 9 Şubat Pazar günü saat 14.00’de İnegöl Şehir stadyumunda oynanacak.