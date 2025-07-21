Sanayi Sahasında düzenlenen sezon açılışı kurban kesimi ile başladı. Yapılan duanın ardından Kafkasspor topbaşı yaptı.

Programda bir konuşma yapan Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, "2025-2026 sezonu öncelikle camiamıza hayırlı olsun.

Profesyonel liglerde, TFF 3. Lig sezon açılışımızı yapıyoruz. İnşallah kazasız, belasız ve sakatlığın olmadığı bir sezon geçiririz. Camiamızın hedefleri doğrultusunda zaten her zaman belirttiğimiz gibi, biz bu ligde kalıcı olmaya geldik; geçici olmaya değil. Bunu söylemek ne kadar gerçekçi olur bilmiyorum ama tabii ki hepimizin hedefi şampiyonluk. Biz de Allah’ın izniyle planlarımızı bu doğrultuda yaptık. Sezonu bitirebildiğimiz en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz" dedi.

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal ise, "Öncelikle bu ilk haftayı bir adaptasyon süreci olarak görüyoruz.

Hem aramıza yeni katılan oyuncuların hem de geçen sezondan kalan oyuncuların birbirlerine uyum sağlamasını hedefliyoruz.

Sonraki haftalarda ise daha çok taktiksel anlamda kendimizi geliştirmek adına çalışacağız. Ardından bir kamp süreci planlıyoruz.

Kadromuz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında önemli işler başardı. Oyuncu grubunun yaklaşık %70’ini kadroda tuttuk. Orada değerli oyuncularımız var. Aslında ikinci yarıdaki puan ortalamasına baktığımızda da bu başarıyı görebiliyoruz.

Ancak bu sezon ligde yaş kontenjanı uygulaması devreye girdi. Bu nedenle sözleşmesi devam eden oyuncularla yola devam ediyoruz. Amacımız; içerideki faydalı oyuncu grubunu koruyarak, üzerine doğru takviyelerle ekleme yapmak ve geçen sezon yaşadığımız sıkıntıların yanına dahi yaklaşmamak.

Tabii ki çıtayı hem taktiksel hem de mental olarak yukarı taşımak istiyoruz. Kulübümüzü sahada oynadığımız oyunla daha yukarılara taşımak, en temel hedefimiz.

Burada bulunma nedenimiz de zaten buydu. Yeni yönetimimizin bize güvenmesi, camiamızın ve kulübümüzün birçok maçta arkamızda durması bize güç verdi. Onların desteğiyle, istikrara inanarak bu sezon hedefimizi daha da yukarı taşımak istiyoruz.

Bir isim ya da net bir hedef koymak istemiyoruz; ama şunu da herkes bilsin ki, karşımıza çıkan güzel fırsatlara “hayır” demeyiz" ifadelerine yer verdi.