Hakemler: Mikail Cihangir, Muhammed Yıldız, Halil Aslandağ
Kafkasspor: Emre Şeker, Fikret Sevilgen, Batuhan Doğrukıran, Serdar Eylik, Umut Doğdu(Dk 78 Bilal Güney) Ömer Faruk Boz(Dk 72 Muhammed Emir Özbilen) Emre Karadağ, Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Emre Kara, Yusuf Kaplan
Uşakspor: Can Türk, Doğancan Kılıç, Ercan Çifci, Arda Karaca( Dk 84 Ali Kuçik) Ahmet Buğrahan Tuncay(Dk 84 Yusufhan Çalık) Mustafa Yılmaz(Dk 46 Ayhan Taşlı(90+1 Cihangir Çağlıyan) Selçuk Alibaz, Bayduhan Taşova, Erol Zöngür, Abdullah Balıkuv, Muhammed Fatih Kunat
Sarı kartlar: Yusuf Kaplan, Ahmet Buğrahan Tuncay, Doğukan Ateş (Kafkasspor) Selçuk Alibaz, Abdullah Balıkuv (Uşakspor)
Kırmızı kart: Abdullah Balıkuv(Uşakspor)
Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkasspor) Erol Zöngür(Uşakspor)
Maçtan önemli dakikalar
50'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Serdar'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Batuhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
60'ncı dakikada Uşakspor köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Selçuk'un ceza sahasına attığı topa yükselen Erol'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1