3.Lig temsilcisi Kafkasspor, Muğlaspor’dan orta saha oyuncusu Yavuz Selim Taşer ve Pazarspor’dan stoper Onur Kızıltaş’ı renklerine bağladı.

3. Lig’de iddialı bir takım oluşturmak için kolları sıvayan Kafkasspor transferlerine aralıksız devam ediyor.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenlerine Kafkasspor yöneticileri ile futbolcular katıldı.

Kafkasspor, geçtiğimiz yıl Muğlaspor’da başarılı performansıyla dikkat çeken ve birçok kulübün radarına giren 2001 doğumlu orta oyuncusu yavuz Selim Taşer ile Pazarspor’dan Onur Kızıltaş’ı transfer etti.