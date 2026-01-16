Liderlik koltuğuna oturan Kafkasspor’un bu başarısının tesadüf olmadığını söyleyen Kafkasspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Eren, “Çankaya FK karşısında alınan galibiyetle liderliğe yükselmek, bu takımın ne kadar karakterli ve inançlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Sahada çok üst seviyede mücadele eden futbolcularımızı, bu yapıyı sabırla ve akılla inşa eden teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı tesadüf değil. Disiplinli çalışmanın, doğru planlamanın ve en önemlisi kulübüne aidiyet hisseden bir oyuncu grubunun eseridir. Her hafta üzerine koyarak ilerleyen bir takım izliyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Fakat ligin durumuna ve diğer takımların maddi olarak kadro yapılanmasına baktığımızda işimizin zor olduğunda farkındayız. Buna rağmen mücadelemizi son ana kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Eren, “Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki bu yolculukta en büyük gücümüz taraftarımızdır. Oyuncularımız, taraftarımızın desteğiyle çok daha cesur, çok daha kararlı oynuyor. Cumartesi günü saat 15.00’te, kendi sahamızda Edirnespor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Tüm İnegöllü futbolseverleri, bu güzel yürüyüşte takımımızın yanında olmaya, tribünleri doldurmaya davet ediyorum. Gelin, bu liderliği hep birlikte koruyalım” diye konuştu.