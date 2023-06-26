Kafkasspor U-12 takımı, ilçelerinde şampiyon ve ikinci olan takımların katıldığı turnuvada Bursaspor'u penaltılarda mağlup ederek; şampiyon oldu.

Mustafa Atar yönetimindeki Kafkasspor U-12 takımı, Bursa'da düzenlenen U-12 Şampiyonlar Ligi turnuvasına davet edildi. ARS Sportive tarafından Vakıfköy, Arabayatağı ve Minareli Çavuş olmak üzere üç farklı sahada düzenlenen turnuvada Kafkasspor, Bursaspor, Milletspor, Duaçınarıspor ve Altınayak ile grup mücadelesi verdi. Grubunu en iyi üçüncü olarak tamamlayan Kafkasspor, çeyrek finalde Arabayatağı'nı geçti ve adını yarı finale yazdırdı. Emekspor'u yarı finalde geçen Kafkas Kartalı, finalde Bursaspor'u penaltı atışları sonunda mağlup etti ve kupaya uzandı. 2011 grubu Mustafa Atar yönetiminde gittiği turnuvadan yine kupayla döndü. U-12 Şampiyonlar Ligi turnuvası sonunda dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı.