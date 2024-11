"Kastamonu Tanıtım Günleri" Kağıthane Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda yoğun katılımla başladı.

Kağıthane Belediyesi, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonulular Dayanışma Derneği iş birliğiyle Hasbahçe Mesire Alanı’nda Kastamonu Tanıtım Günleri düzenlendi. Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Vali yardımcıları, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, STK üyeleri ve milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajıyla başlarken, Kuran-ı Kerim tilaveti ve mehteran takımı gösteriyle devam etti. Etkinlik boyunca ziyaretçiler Kastamonu’nun halk oyunlarını izleyebilecek, geleneksel lezzetleri tatma fırsatı bulabilecek ve el sanatlarını yakından görebilecekler.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kastamonu yeşiliyle, doğasıyla deniziyle ayrı güzel. Bugün de buradan Kastamonulu değerli misafirlerimizi, hemşehrilerimizi ağırlıyoruz. Çok kıymetli bakanımıza, değerli valimize, İl Kadın Kolları Başkanımıza, değerli vekillerimize, kıymetli kaymakamımıza, değerli Kastamonu’dan gelen iş adamlarımıza, değerli belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Bizim Kastamonu da beşe yakın kardeş belediyemiz var. Bozkurtlu, Azdavaylı, Şenpazarlı ve Cideli hemşehrilerimiz burada. Kastamonu’nun birçok ilçesinden hemşerimiz ile birlikteyiz beraberiz. Ve Kağıthane de en yoğun nüfus Sivas, sonra Kastamonu geliyor. Biz burada özellikle Anadolu’dan İstanbul’a göç eden hemşerimizin kurduğu böyle onlarca derneklerimizin ev sahipliğinde yöresel günlerimizi hem tarihini hem kültürünü beraber tekrar tanımış oluyoruz” dedi.

Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, "Buradaki bütün katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Bizde Taşköprü ilçemizden Kastamonu’nu temsilen Kağıthane’deyiz. Ayrıca Kağıthane belediye başkanına da bu hazırladığı yerden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizle ilgili öne çıkan Pompeipolis antik kentimizi ve hem Avrupa hem de Türkiye coğrafi işaretli olan beyaz altınımız olan sarımsağımızı vatandaşların huzuruna sunuyoruz. Sarımsağımız dünyanın en kaliteli sarımsağıdır. Ürünümüzün en önemli özellikleri, aroması, keskin bir acısının olması, yağ oranının yüksekliği ve selenyum oranının yüksekliğidir. Kastamonu’da yaklaşık 4 bin aile sarımsak işçiliği ile geçimini sağlıyor. Türkiye’de de en yüksek oranda sarımsak üreticisiyiz" ifadelerini kullandı.

Devrekani İlçe Belediye Başkanı Engin Altıkulaç da, "İstanbul’da Kastamonulu günleri etkinlikleri çerçevesinde on sekizincisi düzenlenen Kastamonu günü etkinliğine tüm hemşerilerimi öncelikle standımıza ve alanımıza bekliyorum. Çok da güzel bir organizasyon olmuş. Açılışa da Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı beyefendi teşrif ettiler. O da ayrı bir anlam kattı. İstanbul’da yaşayan bir gurbetçi hemşerilerimizi standımıza bekliyorum. Tabi ilçemizde yürütülen bir takım projelerimiz var. Bilindiği üzere Devrekani ilçemiz tarım ve hayvancılığıyla Kastamonu’nun on dokuz ilçesinde ön plana çıkmış olan bir ilçemiz. Ve Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı beyefendinin destekleriyle ilçemizde tarıma dayalı ihtisas organize besi bölgesi inşa ediliyor. Ve altyapıyla alakalı yapım işi beş altı ay içerisinde inşallah bitecek. Şu anda altyapıyla alakalı yüzde 68 aşamasındayız. Bittikten sonra ülkenin her yerinde faaliyet gösteren, tarım ve hayvancılığa ilgi duyan tüm girişimcileri bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.