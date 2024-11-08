Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sol taraftan Cardoso’nun ceza sahasına ortasında Bahoken topu göğsüyle yanındaki Bourabia’ya indirdi. Bu oyuncunun pasında topu alan Gökhan Sazdağı’nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Cardoso kale önüne pasını aktardı. Bu noktada Bahoken’in Yasin Özcan’ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Mehmet Türkmen VAR tavsiyesiyle pozisyonu incelemeye gitti. İncelemenin ardından penaltı kararı verildi.
22. dakikada penaltıda topun başına geçen Kartal Kayra Yılmaz’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Uğur Sarı
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku, Ben Ouanes, Hajradinovic, Barak, Brekalo, Fall
Yedekler: Ali Emre Yanar, Gökhan Gül, Cafu, Erdem Çetinkaya, Espinoza, Opoku, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Yunus Atakaya
Teknik Sorumlu: Barış Kanbak
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Cardoso, Bahoken
Yedekler: Onurcan Piri, Karimi, Nazon, Mehmet Eray Özbek, Mane, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Boa Morte, Nurettin Korkmaz, Ackah
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Gol: Kartal Kayra Yılmaz (dk. 22 pen.) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Bahoken, Attamah (Kayserispor)