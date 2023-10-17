Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, park halindeki bir minibüsün kendiliğinden hareket etmeye başladığını fark eden otopark görevlisi, hızla müdahale ederek büyük bir faciayı önledi. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Orhanbey Mahallesi Başak Caddesi'nde gerçekleşti. Park halindeki minibüsün el freni beklenmedik bir şekilde boşaldı. Bu tehlikeli durumu hemen fark eden otopark görevlisi, adeta bir kahraman gibi hızla olay yerine yetişti. Araca atlayarak minibüsün içine giren görevli, el frenini çekerek aracın ilerlemesini durdurdu. Bu müdahale, olası bir kazayı engelledi.