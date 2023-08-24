Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Ağrının Taşlıçay ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu. Özer’in cenazesi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Ağrı’nın Kumluca köyü yakınlarında serinlemek için nehre giren Baran Özer (14), bir süre sonra gözden kayboldu. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özer’in cenazesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.