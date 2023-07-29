4 Temmuz tarihinde Bilal Diril isimli şahıs, otomobiliyle caddede durduğu esnada arkasından gelen bir başka araçtaki saldırganların silahlı saldırısına maruz kaldı ve hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırı anında kullanılan Kalaşnikof tipi silahın kullanıldığı tespit edildi.

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilal Diril'in öldürülmesiyle ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, İstanbul'da faaliyet gösteren ve kırmızı bülten kararıyla aranan suç örgütü üyesi Barış Boyun liderliğindeki çeteye mensup olan "Fistanlı Dalton" lakaplı Murat U.'nun cinayeti işlediği tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyon Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir eve yönlendirildi. Operasyon sırasında şüphelinin çatı katına kaçtığı belirlendi. Ancak şüpheli, silahını kullanmaya teşebbüs ederek polis ekiplerine direndi, sonucunda bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve yakalandı.

Polis ekiplerinin çalışmaları devamında, cinayetle ilişkilendirilen toplamda 13 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 gram esrar, 3 çelik yelek, seyyar polis çakarı, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Ayrıca, cinayet sırasında şüphelinin giydiği kıyafetlere de ulaşıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturmayı sürdürürken, suç örgütü lideri Barış Boyun'un da aranmasına devam edilmektedir. Cinayetin işlendiği güvenlik kamerası görüntüleri ve ele geçirilen deliller, adalete teslim edilerek soruşturmanın sağlam temellere dayandırılması hedeflenmektedir.