Meydana gelen trajik bir olayda, otomobilin kaldırımda oturanların arasına daldığı bildirildi. 1'i ağır, 2 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından araç sürücüsü kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen 54 TT 456 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü, saat 12.30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada, kaldırımda oturan 2 kadın ve 1 çocuk yaralandı. Olayın şiddeti nedeniyle bir yaşlı kadının durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Talas Sokak'ta kazayı görenlerin ihbarı üzerine, polis ekipleri olay yerine yönlendirilirken, sağlık ekipleri de acil müdahale için hemen harekete geçti. Yol üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.