Türkiye’de maaş promosyonları ile ilgili gelişmeler çok sayıda kişi tarafından takip ediliyor. Bankalar maaşlarının kendi bankalarına yatmaları karşılığında müşterilere maaş promosyonu ödemesi yapıyorlar. Ancak bu genellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için geçerli bir durum oluyor. Bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları promosyon anlaşması yaparak çalışanların ödeme almalarını sağlıyorlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bankalar için büyük bir önemi bulunuyor. Bu kurumlar personellerin maaşlarının yatacağı bankayı promosyon anlaşmalarına göre belirliyorlar. Bu da bankalar için yeni müşteri ve her ay yatacak garanti para anlamına geliyor. Ayrıca bankalar bu müşterilere kullandıracakları ürünlerden de kar elde ediyorlar. Bunun için de maaş promosyonu anlaşması yapmak bankaların gönüllü olarak istedikleri bir durum oluyor. Kamu kurum kuruluşları da maaş promosyonu ihaleleri açıyorlar ve en yüksek teklifi veren banka ile anlaşma sağlanıyor. Bu anlaşma karşılığında o kamu kurumu ve kuruluşunda çalışanlar maaş promosyonu ödemesi alıyorlar.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kaymakamlık ile bir kamu bankası arasında yapılan maaş promosyonu görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Buna göre banka kaymakamlığa bağlı olarak çalışanlara maaş promosyonu ödemesi yapacak. Bu ödeme tutarı 72 Bin TL olarak belirlendi. 3 yıllık anlaşma gereği bu ödeme yapılacak. Ödemelerden kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, ilçe tarım müdürlüğü, nüfus müdürlüğü ve halk kütüphanesinde görev yapan memurlar yararlanacaklar. Paralar hesaplara tek seferde ve peşin olarak yatacak.

Öte yandan özel sektör çalışanları için bankalar bu kadar geniş imkanlar sağlamıyorlar. Bu durum özel sektör çalışanlarını kapsayan bir maaş promosyonu uygulaması için yasal düzenleme olmamasından kaynaklanıyor. Ayrıca özel sektörde iş güvencesinin olmamasından dolayı da bankalar maaş promosyonu ödemesi yapmaya pek istekli olmayabiliyorlar. Yine de özel sektör çalışanlarına da maaş promosyonu ödemesi yapan bazı bankalar bulunuyor.