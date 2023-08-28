Kağıthane’de yokuş aşağıya indiği esnada gaz pedalı takılı kalan kamyonet, kontrolden çıkarak korkulukları kırıp bina boşluğuna uçtu. Bir iş yerine çarpan kamyonet, bir motosiklete de zarar verdi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 UF 6844 plakalı kamyonetle seyreden Sezai Demirci (68) yokuş aşağıya inmeye başladı. O esnada şoförün iddiasına göre gaz pedalı takılı kalınca kamyonet hızlanmaya başladı. Kontrolden çıkan kamyonet, korkulukları kırdıktan sonra bir binanın boşluğuna uçarak havaya doğru kalktı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonetin iş yerine çarpması sonucu dükkanın camları tuzla buz oldu. Bir motosiklet de hasar alırken, sesleri duyan iş yeri çalışanları neye uğradıklarını şaşırdı. Şoförün vatandaşların yardımıyla araçtan çıktığı öğrenilirken, kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.



Ortalık savaş alanına döndü, kamyonet vinçle çıkartıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Demirci’nin sağlık kontrollerini yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. İtfaiye ekipleri ise çevrede önlem alırken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Ardından olay yerine vinç sevk edildi. Gelen vinç, kamyoneti bulunduğu yerden çıkarttı. Vatandaşların panik yaşadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.