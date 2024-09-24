Kanada Devleti’nden gelen heyet Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile görüştü.

Görüşmede Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton, Newfoundland Labrador Eyaleti Kültür, Turizm ve Sanat Bakanı Stave Crocker, Newfoundland Labrador Eyaleti Adalet ve Güvenlik Bakanı Bernard Davis, Newfoundland Labrador Eyaleti Askeri İlişkiler ve Gaziler Parlamenti Müsteşarı Perry Trimper, Newfoundland Labrador Eyaleti Meclis Üyesi Lin Paddock, Newfoundland Labrador Eyaleti Meclis Üyesi James Dinn, Newfoundland Labrador Eyaleti Kültür, Turizm ve Sanat Bakan Yardımcısı Jamei O’Dea yer aldı.

Ziyarette, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.