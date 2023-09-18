Kandıra yolundaki trafiği kesintisiz hale getirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağında 155 fore kazık imalatını tamamladı.

Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirmesi için planlanan Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi çerçevesinde köprü temel ve dayanma yapıları için toplamda 4 bin 350 metrelik alanda 26 ile 30 metre derinlikte 155 adet fore kazık imalatı yapıldı. Tamamlandığında kent içi ulaşıma nefes aldıracak projede D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 ve TEM Otoyol kenarına yapılacak olan Kuzey Yan Yol için 3 prefabrik öngerme kirişli köprüsü inşa edilecek. Proje içerisinde yer alan 6 kutu menfez, 13 toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edilecek. Zemin iyileştirme çalışmaları çerçeveside 78 bin metre dsm(deep soil mixing) kolon imalatı tamamlandı.