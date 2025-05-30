Kandıra’da mahalle gönüllüleri, afet anında doğru hareket etmek için 2 gün boyunca eğitim aldı ve sahaya inerek tehlikeleri yerinde analiz etti.

Kocaeli’nin daha dirençli, daha güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, toplumun tüm kesimlerinde afet bilincinin oluşması için de eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi" ile afetlere karşı ciddi hazırlık yapan büyükşehir belediyesi, toplumda afet bilincini oluşturuyor. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi" kapsamında Kandıra’da iki günlük eğitim gerçekleştirildi.

Saha uygulama gezisi yapıldı

Projenin genel hedefi; toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmak. Bu kapsamda mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler verildi. Kandıra Namazgâh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitimde Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya tarafından "Afetler Karşısında Dirençli Toplum", AFAD Eğitmeni Hüseyin Çakırca tarafından "Afet Bilinci", Doç. Dr. Serpil Gerdan tarafından ise "Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması" konu başlıkları ele alındı. "Afet Zararlarının Azaltılması ve Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi" konusunda teorik eğitim veren Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil Gerdan sunumunun ardından yaklaşık 250 mahalle gönüllüsü ile sahaya çıkarak, "Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi Uygulaması" gerçekleştirildi. Yeşilyurt Mahallesi’nde evlerin dış cephelerini inceleyen katılımcılar, Doç. Dr. Gerdan yönetiminde görünür yapısal kusurları tespit etti. Binaların dış cephelerinde bulunan ve deprem esnasında düşüp zarar verebilecek parçaların binadan azaltılması ve indirilmesi noktasında bilinçlenen mahalle gönüllüleri, sahada verilen eğitim ile binalarda gördükleri riskleri analiz etme imkânı da buldu. Depreme karşı yapısal risklerin azaltılması noktasında gördükleri eksiklikleri not alan katılımcılar, "Güvenli Yaşam Odası’nda" ise eşya sabitleme ile ilgili uygulamalı eğitimler aldı.

Güvenli Yaşam Odası’nda uygulama

Büyükşehir Belediyesi Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim projesinde "Güvenli Yaşam Odası’nı" tanıttı. Katılımcılar, ilgili eğitmen tarafından eşya sabitlemeye yönelik hazırlanan Güvenli Yaşam Odası ile toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda bilinçlendirildi. Bu kapsamda AFAD gönüllüsü vatandaşlar, Güvenli Yaşam Odası’nda eşyaların nasıl duvarlara monte edildiğini öğrenmiş oldu. Eğitimlerin ikinci gününde ise katılımcılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitmeni Neslihan Genç tarafından ilk yardım eğitimi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmenlerinden İlknur Erdoğan tarafından ise katılımcılara yangın eğitimi verildi.