İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamında 1 ay geride kaldı.1 aydır İsrail Gazze Şeridi'ne saldırmaya ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın her yer bombalamaya devam ediyor.

Hiçbir değeri, etik kuralı veya savaş hukukunu dikkate almayan İsrail, 32 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. Bu süreçte ölü sayısı 10 bini aştı.

1 ayda 48 gazeteci öldü

Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 48 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, El Aksa Radyosu'nda çalışan Yahya Ebu Menia'nın saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilenen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 48 gazetecinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.