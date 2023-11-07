TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığı bir basın toplantısında önemli gündem konularını ele aldı ve şu ifadeleri kullandı;

"TFF'nin kuruluşunun 100. yılının bizim için büyük önemi var. Şeffaf, adil yönetim anlayışımız var. Kronikleşmiş problemlerin üstesinden gelebilmek adına yoğun mesai içerisindeyiz. Lakin son zamanlarda, ortak problemlerimize olması gereken eleştirilerin üslubu artıp, odağı ve dozu değişince; ve de bu eleştirilerin odağı TFF olunca ilk günden bu yana söylediğimiz şeffaf bir anlayış adına, bundan sonra her 15 günde bir sizinle buluşacağız. Stratejik bir plan konusunda, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan, kulüplerimizin de sürecin parçası olduğu, MHK 'de yeni bir yapılanma süreci başlatıyoruz. Kulüplerimizle iş birliği içerisinde olarak, onların karar verme mekanizmasına dahil olmasını istiyoruz. "

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son dönemde pek çok kulübün hakem performansları konusundaki yakınmalarını dikkatle takip ettiklerini ifade ederek,

" Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanları belirlenirken, tüm bu performansları dikkate alacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Bu ailenin tüm fertleri olarak, güçlerimizi birleştirmeliyiz. Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmalıyız. Tüm soruların cevaplarını, iki gün sonra yazılı olarak açıklayacağız. Milli Takımımız başarılı sonuçlar aldı ve EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa gruptan lider çıkabiliriz. FIFA dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek, 38. sırada çıktık. Son dönemdeki en iyi derecemiz. Ekim ayında en çok puan toplayan ülke Türkiye oldu. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik, hedef A Ligi'ne yükselmek. Ayrıca Dünya Kupası hasretimize son vermek istiyoruz. Vincenzo Montella'nın da son iki maçta büyük bir rolü oldu. Şu anda Madrid'de Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün, oyuncularımızla bu derece yakın ve samimi olmasından memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Montella, İstanbul'da ikamet edecek. Kadın Milli Takım için gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını alıyoruz. C Ligi'nde oynadıkları 4 maçı kazandılar. Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantilediler. Bu başarı, UEFA'da haber oldu. Elazığ'da başlayan seyirci rekoru, Çorum'da yeniden kırıldı. Türkiye, 2008'den bu yana Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği için büyük çaba harcandı. EURO2032 için ev sahipliği aldık, bu da bize nasip oldu. Tarihimizde ilk kez böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Bunu 100. yılında başarmak ayrı bir moral kaynağı oldu.