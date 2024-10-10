Edirne Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Meltem Sözer Yavuz, meme, rahim ağzı ve kolon kanserinde tarama ve erken teşhisin sağlıklı bir yaşam için kritik olduğunu belirterek, tüm vatandaşları ücretsiz taramalardan yararlanmaya davet etti.

Her yıl Ekim ayında düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), meme kanseri için 40-69 yaş, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş, kolon kanseri için 50-70 yaş aralığındaki vatandaşlara düzenli taramalar sunuyor. Meme kanseri için mamografi, rahim ağzı kanseri için HPV smear testi, kolon kanseri için GGK kist testi uygulanarak erken teşhis yapılabiliyor.

Erken teşhis hayat kurtarır diyerek vatandaşlara çağrıda bulunan Dr. Meltem Sözer Yavuz, özellikle meme kanserinde erken teşhisin büyük öneme taşıdığını belirterek ücretsiz olan tarama hizmetlerine sosyal güvencesi olan veya olmayan herkesin başvurabileceğini söyledi.

"Kanser günümüzün hastalığı olarak geçiyor"

Kanserin günümüzün hastalığı olduğuna değinen Dr. Yavuz, "Erken teşhisi mümkün olan bazı kanser türlerimiz var. Bunun için kişilerin mutlaka tarama yaptırmaya gelmeleri gerekiyor. Burada meme kanseri, rahim ağzı ve kolon kanserinin taramasını yapıyoruz. Meme kanseri için 2 yılda bir meme muayenesi ve mamografi çekimi, kolon kanseri için 2 yılda bir GGK kist testi ile, rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir HPV smear testi yapılarak DNA bakılıyor. Taramalar belli yaş aralıkları içinde yapılıyor. Meme kanseri için 40-69 yaş, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş, kolon kanseri kadın ve erkek için 50-70 yaş arasında yapılmaktadır" dedi.

Vatandaşlara evde kendi kendine düzenli meme muayenesi yapmaları tavsiyesinde bulunan Dr. Yavuz, "Kişilerin her ay düzenli olarak meme muayenesi yapmasını istiyoruz. Çünkü kendi meme dokusunu en iyi kişi kendisi tanır. Eğer bir farklılık varsa ya da eline bir kitle gelirse hemen bize başvursun. Biz meme muayenesi ile doğrudan teşhis koymuyoruz, mamografi ile de teşhis koymuyoruz. Bunlar sadece erken teşhis için yapılan şeyler. Özellikle meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Erken teşhis edildiğinde kişiler uzun yıllar yaşayabiliyor. Ancak geç teşhis edildiğinde yaşam süresi çok daha kısa olabiliyor. Bu nedenle tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

KETEM’in sosyal güvencesi olsun ya da olmasın herkese ücretsiz hizmet sunduğunu belirten Yavuz, "Kişiler telefonla arayarak randevu alabilir ya da merkezimize uğrayabilirler. Telefonla randevuda daha önce mamografi çekilmiş mi, yaş aralığında mı gibi sorularımız oluyor ve buna göre randevu oluşturabiliyoruz" dedi.