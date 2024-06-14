Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Atatürk Caddesi ile Fatih Bulvarı kesişimindeki dönel kavşakta meydana geldi. Bulvar üzerinden ilerleyen 59 AIS 516 plakalı motosiklet dönel kavşaktan döndüğü sırada Atatürk Caddesi’nden dönel kavşağa doğru gelen E.A. kontrolündeki 22 HH 291 plakalı araca çarptı.

Kazanın etkisiyle yere düşen motosikletteki C.Ç. ve C.Y. yaralandı. Yaşanan kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan şahısları ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.