El konulan yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araç emniyette sergilenirken, şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen’in firari olarak her yerde arandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paravan şirketler üzerinden kara paranın aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile ilgili çok yönlü operasyon düzenlenmişti. İstanbul’un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirket üzerinden kurulan 93 paravan şirketle gerçekleştirilen kara para trafiği tespit edilmiş ve 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, firari durumdaki şüphelilerin 3’ü daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 40 kişinin ifade işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında güncel değeri yaklaşık 125 milyon lirayı aşan 10’u lüks, 4’ü zırhlı olan toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye el konulmuştu. El konulan araçlar emniyette sergilendi. Bu arada şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen’in ise firari olarak her yerde arandığı öğrenildi. Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar liralık yasadışı parayı akladıkları anlaşıldı. Soruşturma doğrultusunda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F. Ö.’nün de aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, Kohen ailesinin bir üyesi olduğu ileri sürülen Serhan Mark Kohen’in dünkü polis baskınında adresinde bulunamadığı ve halen arandığı aktarıldı. Soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu sanılan ve kripto para işi ile ilgilendiği öğrenilen Kohen’in yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.