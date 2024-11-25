Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 24 saattir devam eden karla mücadele çalışmalarında 20’ye yakın grup yolunun açıldığını ve kapalı yolun kalmadığını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, küreme ve tuzlama araçlarıyla şehrin muhtelif noktalarında karla mücadele için süratle aksiyon aldı ve çalışmaya başladı. Hendek, Akyazı, Geyve, Taraklı, Pamukova, Kocaali ve Sapanca ilçelerinin yüksek rakımlı mahalle yollarında çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, toplamda 7 ilçede kar mesaisini sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürerek yoğun yağış altında kapanan 20’ye yakın grup yolunu ulaşıma açtı.