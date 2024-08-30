Karabağlar Belediyesi, “teknoloji” teması ile kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) yerini alacak.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, açılışı yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) vatandaşlarla buluşacak. Belediyeler Sokağı içerisindeki stantta gelen vatandaşlara belediyenin projeleri ve çalışmaları, istihdam ofisi ile ilgili bilgilendirmelerle dijital hizmetlerinin tanıtımı yapılacak.

“DİJİTAL KARABAĞLAR İÇİN DÜŞLE, TASARLA, BİZİMLE PAYLAŞ”

Karabağlar Belediyesi bu yıl 93’cüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yer almak için hazırlıklarını tamamladı. 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Belediyeler Sokağı içerisinde yer alacak olan stant da bu yıl ki teknoloji temasına uygun olarak belediye dijital hizmetlerinin tanıtımı ile “Dijital Karabağlar için düşle, tasarla, bizimle paylaş” proje fikir yarışması da düzenlenecek.

COĞRAFİ İŞARETLİ KAVACIK ÜZÜMÜ İKRAMI

Belediye projeleri ve çalışmaları, hemşehri iletişim merkezi (HİM), işsizliğe önemli bir katkı sağlayan İstihdam Ofisi ile ilgili bilgilendirmelerin de yer alacağı Karabağlar Belediyesi standında çocuklar ve katılımcılar için etkinlikler de yer alacak. Ayrıca gelen misafirlere coğrafi işarete sahip Kavacık Köyü’nün üzümü ile üzüm lokumu ikram edilecek.

BAŞKAN KINAY: TÜM ZİYARETÇİLERİMİZİ BEKLİYORUZ

İzmir'in en eski ve en köklü organizasyonlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 93. Gurur yılını yaşadığını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Biz de Karabağlar Belediyesi olarak bu gurura ortak olarak fuarda yerimizi aldık. Projelerimizin, çalışmalarımızın yanı sıra dijital hizmetlerimizin de anlatıldığı standımıza tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.