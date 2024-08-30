Balıkesir Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümü kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıldönümü nedeniyle Bandırma Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin öncesinde Bandıma Kaymakamlığında tebrik kabulü gerçekleşti. Ardından Çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamlığı, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanlığı ve Bandırma Belediyesi Çelenk sunumunu yaptı.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Milletvekili İsmail OK, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 6. Ana Jet Üs Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Caddesinde törenlere geçildi. Günün anlam ve önemine binaen 6. Ana Jet Üs Garnizon Komutanlığı Hv. Plt, Üsteğmen Mehmet Ali Yıldırım, tarafından konuşma gerçekleşti. Ardından günün anlam ve önemine bianen Bandırma Ortaokul öğrencisi Elif Eylül Koca “Akıncılar”, Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencisi Göksal Ataz Okatan “Bu Vatan Kimin”, Bandırma Anadolu Lisesi öğrencisi Nisanur Çakır ise “30 Ağustos” isimli şiiri okudu. Daha sonra Bandırma Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü halk oyunları ve son olarak resmigeçit töreni gerçekleşti.