Karabağlar Belediyesi, ilçede yaşayan can dostları için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak firmalar, veteriner klinikleri ve vatandaşların katılımıyla geniş kapsamlı paydaş toplantısı düzenledi.İZMİR (İGFA) - İyiliği büyütmek, yaşamı desteklemek, ortak akılla çevre ve hayvan sağlığına faydalı olmak adına gerçekleştirilen “Can Dostları” paydaş toplantısında konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, "Karabağlar'da tüm hayatı can dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Bu sürece nasıl daha fazla katkı koyabiliriz diye düşünerek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz yaşatmayı seçen, sorunlar varsa ortak akılla birlikte çözen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“NE OLURSA OLSUN ONLARI YAŞATACAĞIZ”

Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nunda düzenlenen toplantıya Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarlar katıldı. Toplantıda 5195 sayılı hayvan koruma kanununda yapılan değişiklikler ve öneriler masaya yatırıldı.

Buluşmada ilk olarak söz alan Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ezgi Yılmaz, Karabağlar’da 3 hayvan sağlığı merkezinde çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek “Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Ne olursa olsun sahiplendirmelerle, sosyal medya paylaşımlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarından destek alarak onları yaşatacağız” diye konuştu. Paydaşların yapılacak çalışmalara vereceği destekler, görüşler ve öneriler için [email protected] mailine ya da 414 81 80 numarasından Karabağlar Belediyesi’ne ulaşabileceklerini belirten Yılmaz, çalışmalara katkı koyabilmek için destek beklediklerini ifade etti.

BAŞKAN KINAY: ORTAK HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ

Başkan Kınay da Karabağlar’da tüm hayatı can dostlarıyla birlikte paylaştıklarını vurguladı. Yeni yasa değişikliğinin aynı zamanda ahlaki ve vicdani olması gerektiğini belirten Başkan Kınay, şunları söyledi:

"Ben bir belediye başkanı olarak şunu söyleyebilirim ki bu yasanın çıkarılış şekli, uygulama şekli, bize dayatılma şekli doğru değildir. Uygulama noktasındaki eksikliklerini hepimiz biliyoruz. Kapasite, bütçe, barınak olmayan koşullarda uygulanması da mümkün değildir. Bu değerlendirmelerle beraber, kamu idaresinin görevi gerekçeler ortaya koymak ve bunları ilgili noktalara bildirmektir. Karabağlar Belediyesi olarak 58 mahallede tehlikeli sayılan türleri esas alarak çalışmalarımızı, yasanın öngördüğü şekilde yürütmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yasayı tamamen uygulama noktasında eksiklerimiz var. Yasanın yanlışlığıyla ilgili sesi büyütme noktasında, yanlışlığı anlatma noktasında ortak hareket etmek zorundayız."

VATANDAŞLAR DA GÖRÜŞ BELİRTTİ

Daha sonra katılımcı firma temsilcileri, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de tek tek söz alarak çıkarılan yasa ile ilgili görüşlerini ve önerilerini belirttiler. Konuşmacılar Karabağlar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ortak paydaş toplantısından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“BİZ GÜCÜMÜZÜ SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ”

Toplantının sonunda kısa bir konuşma yapan Başkan Kınay, "Biz gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Doğru uygulamaların nasıl yapılacağını göstermek adına, elbirliğiyle değerli görüşlere ihtiyacımız var. Biz yaşatmayı seçen, sorunlar varsa ortak akılla birlikte çözen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.