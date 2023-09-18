İzmir'de Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi’nde kısırlaştırmalar aralıksız devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda randevu ile getirilen sahipsiz kedilerin kısırlaştırmaları hızla gerçekleştiriliyor.

Karabağlar Belediyesi ilçe sınırları içinde vatandaşlar “https://kbweb2.karabaglar.bel.tr/InoApp/vet/User” adresinden randevu alarak, sahipsiz kedilerin steril bir ortamda kısırlaştırılmalarını sağlayabiliyor. Uğur Mumcu parkı içerisinde bulunan Üçyol Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ana arterlere ve ulaşım merkezlerine yakın olması nedeniyle hayvanseverler tarafından en çok tercih edilen noktaların başında geliyor.

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi'nin dışında Nazım Hikmet ve Uzundere Hayvan Sağlığı merkezlerinde de kısırlaştırma işlemleri hafta içi mesai saatlerinde devam ediyor.