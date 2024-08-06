Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Karatecilerden Büyük Başarı: 23 Madalya ile İkinci Oldular

Manisa’da düzenlenen 3. Murat Eşsiz İller Arası Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, büyük bir başarıya imza atarak toplam 23 madalya kazandı. Sporcular 9 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya ile döndü. Bu sonuçlarla Bursa Büyükşehir Belediyespor, genel klasmanda ikincilik kupasını elde etti.

Şampiyonanın Detayları

2-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında Muradiye Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 20 ilden 113 kulüp ve 1820 sporcu katıldı. Bu büyük organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler dikkat çekici performans sergiledi.

Altın Madalya Kazanan Sporcular

Meryem Düzgün (2011 doğumlular, 39 kg)

Ayşe Tuncay (2011 doğumlular, 44 kg)

Azra Alaca (2011 doğumlular, 49 kg)

Dila Çoku (2014 doğumlular, +44 kg)

Hümeyra Gül (2013 doğumlular, 36 kg)

Yağmur Dursun (2014 doğumlular, 37 kg)

Hakan Çelik (büyük erkekler, 75 kg)

Elif Güneş (büyük kadınlar, +68 kg)

Ahmet Güngör (genç erkekler, 76 kg)

Gümüş Madalya Kazanan Sporcular

Nisa Işık (2011 doğumlular, 49 kg)

Neslihan Beyza Güze (2011 doğumlular, 54 kg)

İremsu Bilgi (büyük kadınlar, 50 kg)

Mehmet Alperen Karataş (genç erkekler, 68 kg)

Bronz Madalya Kazanan Sporcular

Zehra Öztürk (2011 doğumlular, 44 kg)

İlayda Esenler (2012 doğumlular, 35 kg)

Ülkü Şura Altun (2013 doğumlular, 40 kg)

Ayşenur Gül (2013 doğumlular, 30 kg)

Zübeyde Beyza Yıldırım (2014 doğumlular, 37 kg)

Mert Çelebi (büyük erkekler, 60 kg)

Bengisu Çelik (büyük kadınlar, 61 kg)

Nazlıcan Çekiç (genç kadınlar, 59 kg)

Sümeyra Özdemir (genç kadınlar, 59 kg)

Kardelen Tura (ümit kadınlar, 61 kg)

Bu başarılı performansların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, takım halinde ikincilik kupasını kazandı.