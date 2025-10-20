Karacabey Belediyesi, gençlerin afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Ulviye Matlı Fen Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen ’Yangın Eğitimi’nde, yangın anında doğru davranış biçimleri, ilk müdahale yöntemleri ve güvenli tahliye süreçleri anlatıldı.

Eylül ayında Ekmekçi-Akçasusurluk Mahallesi arasında yaşanan orman yangını sonrası artan farkındalık talebiyle gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere uygulamalı bilgiler de verildi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Afet bilinci küçük yaşta kazanılmalı. Karacabey’i afetlere karşı dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Karacabey Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Ulviye Matlı Fen Lisesi’nin talebi üzerine 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik ’Yangın Eğitimi’ düzenledi. Okulun ErasmusDays programı kapsamında gerçekleştirilen eğitim, Eylül ayı sonunda Karacabey’in Ekmekçi ve Akçasusurluk Mahalleleri arasında meydana gelen orman yangını sonrasında öğrencilerin artan farkındalık talebi üzerine hayata geçirildi.

Belediye Afet İşleri Müdürlüğü’nde görevli Jeofizik Mühendisi Seval Aydın tarafından verilen eğitimde, yangın anında yapılması gereken doğru davranış biçimleri, ilk müdahale yöntemleri ve güvenli tahliye süreçleri detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca öğrenciler, yangın söndürme ekipmanlarının tanıtımı ve doğru kullanımına dair uygulamalı bilgilerle bilinçlendirildi.

Eğitimde yangının oluş nedenleri, yangın türleri, bireysel ve toplumsal sorumluluklar ile acil durumlarda panik yapmadan doğru karar vermenin önemi de vurgulandı. Öğrenciler bu önemli teorik eğitimle muhtemel bir yangın durumunda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenme fırsatı buldu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, afet bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini belirterek; "Ekmekçi Mahallemizde yaşadığımız orman yangını hepimize bir kez daha gösterdi ki, afetlere karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Biz de belediye olarak gençlerimizin bu bilinci kazanması için eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlçe genelindeki tüm okullarımızdan talep geldikçe, afet farkındalığını artırmaya yönelik eğitim programlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Karabatı, Karacabey’in afetlere karşı dirençli bir kent haline gelmesi için toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, eğitimlerin sadece okullarda değil, talep doğrultusunda mahallelerde ve kamu kurumlarında da devam edebileceğini sözlerine ekledi.