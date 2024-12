Merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin sağlanan bu desteklerle, öğrencilerin spor yapma seçenekleri artırılarak hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini olumlu yönde geliştirmek hedefleniyor.

Karacabey Belediyesi'nin merkez ve kırsaldaki okullara spor, araç ve gereçleri bağışlarını sürdürüyor. Son olarak Kurşunlu İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Dayı Karacabey Anadolu Lisesi, Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ulviye Matlı Fen Lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Şehit Jandarma Cemil Turan İlkokulu'na da çeşitli ekipman desteği sağlandı.



Spor malzemesi bağışları devam ediyor

Başkan Karabatı, bu çalışmaların ilçe genelindeki tüm okullarda uygulanacağını belirterek, okullara yalnızca spor malzemesi desteği değil aynı zamanda gerekli tamir, tadilat ve diğer fiziki şartlarını iyileştirilmesi konusunda da destek verdiklerini vurguladı. Karabatı, "Spor, sadece bir fiziksel aktivite değil; gençlerimizin özgüven kazanmalarını ve takım ruhunu geliştirmelerini sağlayan bir araçtır. Amacımız, ilçemizdeki her çocuğun eşit şartlarda spor yapma şansını elde etmesini sağlamaktır. Bu nedenle, okullarımıza sportif malzeme desteği sunarak öğrencilerimizin sporun her alanından maksimum fayda sağlamalarını hedefliyoruz" dedi.

Başkan Fatih Karabatı, ilçede sporu ve sporcuyu her anlamda desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, yakında yeni çalışmaların da müjdesini vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: bülten