Kremlin'den Golan Tepeleri açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gerçekleştirdiği basın toplantısında Suriye'deki duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Rusya'nın 2015'ten sonra Suriye'ye terörle mücadele konusunda yardım ettiğini ancak sonraki adımların ülke hükümetine bağlı olduğunu söyledi. Peskov, "Bir süre önce Rusya, Suriye'ye teröristlerle mücadelede ve durum tüm bölge için tehdit oluşturduğunda istikrarı sağlamada yardımcı oldu. Bu hedefe ulaşmak için önemli çaba sarf ettik. Rusya o noktada görevini tamamladı. Daha sonra Beşar Esad hükümeti kalkınmayı sağlamaya çalıştı ama durum bu noktaya geldi. Şimdi sahadaki gerçeklere dayanarak ilerlememiz gerekiyor" dedi.

Suriye'deki hükümet değişikliğinin Rusya'nın Orta Doğu'daki jeopolitik nüfuzunu nasıl etkileyeceği sorusuna yönelik Peskov, "Rusya bölgedeki tüm ülkelerle diyaloğu sürdürüyor. Bu şekilde devam etmeye kararlıyız" şeklinde cevap verdi. Peskov, Rusya'nın Suriye'nin hızla istikrara kavuşmasını istediğini belirtti. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve ilhak ettiği Golan Tepeleri boyunca "tampon bölge" oluşturulmasını eleştiren Peskov, "Saldırılar, Golan Tepeleri'ndeki eylemler ve tampon bölge, zaten istikrarsız olan Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasına pek katkı sağlamıyor" dedi. Peskov Rusya'nın ülkedeki Rus askeri üslerinin akıbeti konusunda yeni Suriye yönetimiyle temas halinde olduğunu söyleyerek, "Bu gerekli, çünkü üssümüz ve diplomatik misyonumuz orada" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Suriye'deki askeri üsleri ve diplomatik misyonlarının güvenliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Rusya'nın Lazkiye'de büyük bir hava üssü ve Akdeniz'deki tek onarım ve ikmal merkezi olan Tartus'ta bir deniz tesisi bulunuyor.