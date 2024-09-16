Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı ilçede çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanında yapılan resmi törenle başlayan etkinlikler 3 gün boyunca sürdü. Bu yıl kurtuluş etkinlikleri geleneksel Karacabey Panayırı ile birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanında düzenlenen resmi törenle başladı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen resmi törene Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Yağmur ile protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcisi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını gerçekleştirdi. Karabatı konuşmasında, “14 Eylül, Karacabey’imizin tarihindeki en önemli günlerden biridir. Bugün, milletimizin kahramanlığı ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden olan Karacabey’in kurtuluşunun yıldönümünü coşku ve gurur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandığı bu anlamlı günde, bizlere bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bizlere düşen görev, bu kutsal emaneti korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmaktır.” ifadelerine yer verdi.

Karabatı’nın konuşmasının ardından 14 Eylül Ortaokulu öğrencisi Zehra Betül Yılmaz günün anlam ve önemini anlatan şiirini seslendirdi. Törende daha sonra, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu’nun verdiği konser büyük beğeni topladı.

Kurtuluş şehitleri dualarla anıldı

Karacabey’de kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve protokol eşliğinde ilk olarak Taşlık’ta bulunan kurtuluş şehitleri mezarları başında törenle yad edildi. Taşlık şehitlerinin anılmasının ardından ise Kulakpınar Mahallesi’nde bulunan ve 14 Eylül öncesi tüm köy halkını ölümden kurtaran Kahraman Demir Dede mezarı başında dualarla anıldı. Son olarak da düşman tarafından yakılan Canbalı Köprüsünün onarımı sırasında şehit düşen kahraman askerlerimiz için dualar edildikten sonra dereye karanfil bırakıldı.

Festival coşkusu konserlerle devam etti

Resmi törenin ardından başlayan ve üç gün süren etkinlikler bu yıl Karaca Park’ta gerçekleşti. Bu yıl kurtuluş etkinlikleri ile birlikte geleneksel Karacabey Panayırı da kuruldu. Etkinlikler pop müziğin sevilen gruplarından Gece Yolcuları konseri ile başladı. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen konserde Gece Yolcuları birbirinden güzel şarkılarını Karacabeyliler için seslendirdi. Başkan Karabatı da konseri dinlemeye gelenler arasındaydı. Sahnede Gece Yolcuları ekibine teşekkür ederek günün anlam ve önemine ilişkin hediyelerini takdim eden Karabatı’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Karaca Park’ta devam eden kutlamalar sonraki günlerde yerli müzik gruplarından Anatolia ve Balyoz konserleri ile sürdü.

“Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günler kutlamaya devam edeceğiz”

14 Eylül Karacabey’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu etkinliklerinde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Karabatı yaptığı açıklamada, "Kurtuluş günümüz, tarihimizden aldığımız güçle Karacabey’in geleceğine olan inancımızı pekiştiriyor. Bu yılki Kurtuluş Günü Etkinliklerine hemşehrilerimizin gösterdiği yoğun katılım bizi çok mutlu etti. Hem kurtuluşumuzun gururunu yaşadık hem de üç gün boyunca düzenlenen etkinliklerle Karacabey’in sosyal ve kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdik. Bugün bir kez daha birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda aşamayacağımız hiç bir engelin olmadığını görüyoruz. Hep birlikte geleceği inşa ederken, milli mücadele ruhunu bağımsızlık ve özgürlük aşkını hiç bir zaman unutmayacağız. " şeklinde konuştu.

Başkan Karabatı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Karacabey halkına teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günler kutlamaya devam edeceğiz." diye ekledi.